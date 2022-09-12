«Показал свое истинное лицо»: Галкин оголил зад на концерте в Австралии Галкин снял штаны на концерте в Австралии в качестве ответа на вопрос о замке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Максим Галкин шокировал публику на концерте в Австралии, сняв штаны и показав со сцены голый зад. Об этом на своей странице написала известный театральный критик Елена Фрумин-Ситникова, приложив забрюленное фото с выступления мужа Пугачевой.

Поводом для такого пассажа стал вопрос «артисту» из зрительского зала. Галкина спросили, как он отнесется к тому, что у него в России могут забрать замок. Недолго думая, юморист снял штаны, повернулся к зрителям голым задом и заявил: «Вот вам, а не замок».

Я не знаю, кто такая Вика Лермонтова и почему Алкин всех к ней посылает, но голая ж@@а со сцены, пусть даже и в Австралии, это определенно творческий прорыв. Ну что ж, ждём других частей тела. На очереди гениталии, — поделилась впечатлением театральный критик.

Подписчики оказались буквально ошарашены поступком бывшего ведущего детских телепередач, о чем они не замедлили напомнить и задать риторический вопрос, как Константин Эрнст мог пропустить такого человека в детские шоу на Первом канале.

«Ну, совсем опаскудел», «Совсем в разнос пошёл, это ж надо как припекло», «Показал своё истинное лицо», «Рабочий орган в действии», «Даже предположить не могла, что он настолько подлец и пошляк», «Максик теперь может гастролировать с песней „Рыдай Россия и плачь Европа“, на западе будет залы собирать, эротично помахивая упитанным задом, там это любят», иронизируют и возмущаются в комментариях пользователи.

Кроме этого юморист исполняет на концертах песню своей жены Пугачевой «Арлекино». Но даже это ему не помогает: подписчики в блоге шутника пишут, что на его концерты приходит не очень много народу, поэтому Галкин в последнее время не показывает на видео зрительный зал или просит светотехников погружать зал в темноту, чтобы не испортить картинку.

Ранее адвокат Александр Бенхин сообщил, что Максим Галкин может избежать серьезной ответственности за свои высказывания в адрес власти и соотечественников. По его словам, формально артист ничего «суперплохого» не сказал.