«Пока все свое»: Бузова рассказала, почему не сделала виниры и грудь Бузова призналась, что ей нравятся ее зубы и мимические морщинки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова после своего концерта в «Известия Hall» призналась, что у нее нет винир на зубах, потому что ее мама — стоматолог, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнительница добавила, что у нее также своя грудь и ей нравится, как она выглядит.

У меня мама стоматолог. Она с детства говорила, что главное это зубы. По зубам можно определить хорошие гены или нет. Поэтому я реально выгляжу ненормальной, когда знакомлюсь с молодым человеком и прошу его улыбнуться и в рот ему заглядываю. Если зубы плохие, значит и генетика плохая. Поэтому у меня мои зубы, моя грудь. У меня пока все свое. Но я ни в коем случае не осуждаю тех людей, которые в себе что-то меняет. Просто мне нравится, как я сейчас выгляжу. Мне нравятся мои мимические морщинки, мне нравятся моя улыбка, мои зубы, мне нравится моя красивая стоячая грудь, — заявила Бузова.

Певица также отметила, что не в праве говорить про генетику своего бывшего молодого человека блогера Давы (Давид Манукян), потому что из-за винир не видела его настоящие зубы. По ее словам, любые правила перестают работать, когда ты влюбляешься в человека.

Ранее певица Люся Чеботина призналась, что ее всегда вдохновляла Ольга Бузова. Бузова не пытается казаться и в этом ее уникальность, отметила артистка. Также Чеботина назвала Бузову «настоящей».