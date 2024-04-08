«Пока в больнице»: Асмус экстренно госпитализировали перед спектаклем Асмус сообщила, что попала в больницу с температурой «под сорок»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о своей экстренной госпитализации перед спектаклем и поделилась снимком, на котором видна ее перебинтованная рука с капельницей. По словам звезды «Интернов», медики приняли решение поместить ее в больницу после поднявшейся накануне вечером температуры. Асмус написала, что отмененный спектакль будет перенесен на июнь этого года, пообещав, что все билеты остаются действительными.

Сегодня я должна была выйти на сцену в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Но ночью у меня поднялась температура под 40 и меня госпитализировали. Сейчас мне лучше, но пока в больнице. Спасибо всем, кто пишет и волнуется, — написала Асмус.





Ранее Асмус поздравила бывшего мужа комика Гарика Харламова с днем рождения на фоне слухов о расставании с актером Романом Евдокимовым. В своем микроблоге звезда «Интернов» назвала экс-супруга своей семьей. Сообщение Асмус сопроводила совместным с Харламовым фото.

Поклонники в комментариях нашли поведение Асмус странным, ведь после их с Харламовым развода прошло уже 4 года. Сама актриса год назад обвиняла бывшего супруга в том, что не оставил им с дочерью собственное жилье и не помогает материально. В феврале 2024 года сообщалось о расставании Асмус с Евдокимовым. Харламов в свою очередь сообщил о прекращении отношений с бывшей девушкой, актрисой Катериной Ковальчук.