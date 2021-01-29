Дана Борисова предсказала Тиме Белорусских «страшный конец»

https://static.news.ru/photo/e0ab66aa-62f9-11eb-b368-fa163e074e61_660.jpg Фото: timabelorusskih/instagram.com

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала арест белорусского рэпера Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) после того, как у него обнаружили наркотики.

Она отметила, что таких историй в шоу-бизнесе очень много, но они ничему не учат.

Не знаю, на что рассчитывают люди, ведь понятно, к чему это приведёт. Конец будет страшный, — рассказала РЕН ТВ Борисова.

Они призналась, что сама страдала наркозависимостью, однако её история закончилась «хорошо». Что же касается Тимы, то дело не только в «клейме» наркомана — ему грозит уголовная ответственность, добавила ведущая.

Ранее супруга белорусского музыканта назвала чёрным пиаром информацию об аресте певца по подозрению в хранении наркотиков. Она утверждает, что всё это так называемый вброс.

О том, что информация о наркотиках не соответствует действительности, в соцсети заявил и сам рэпер.

Между тем стало известно, что в отношении артиста Тимы Белорусских было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по городу Минску. В ведомстве уточнили, что ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш массой 0,4 грамма. Специалистами были проведены неотложные следственные действия, назначены химические и судебно-генетические экспертизы.

22-летний певец наиболее известен по песням «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». По его словам, псевдоним Белорусских он взял для того, «чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».