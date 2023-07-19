Пойманная с наркотиками Джиджи Хадид прокомментировала свое задержание Пойманная с наркотиками модель Джиджи Хадид прокомментировала арест словами «все хорошо, что хорошо кончается»

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джиджи Хадид

Американская 28-летняя модель Джиджи Хадид, задержанная с пакетом запрещенных веществ на Каймановых островах, заявила, что «все хорошо, что хорошо кончается». Так она подписала свежие снимки с отдыха в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Ранее в багаже модели обнаружили запрещенное вещество растительного происхождения и курительные приспособления.

В ходе инцидента модель была арестована, затем звезде и ее подруге были предъявлены обвинения, — сообщило издание Daily Mirror.

Несмотря на инцидент и последовавший за ним штраф в размере $1000, Хадид продолжила общаться с подписчиками в Интернете. Модель опубликовала несколько снимков, на которых видно, что она и ее друзья наслаждаются пляжным отдыхом на Каймановых островах, невзирая на проблемы с законом.

«Ты публикуешь это, пока адвокаты спасают тебя?», «Девочка, ты не в тюрьме?», «Тебя же арестуют за наркотики», «Наивысший уровень безрассудства после ареста и освобождения под залог», — так отреагировали поклонники на ее последнее сообщение.

В это же время представитель модели заявил, что она путешествовала с веществом, приобретенном в Нью-Йорке легально, по медицинскому рецепту.

В 2021 году Хадид заявила, что решила завершить карьеру модели после рождения дочери. Она завила, что задумалась о планах на будущее и поняла, что уже воплотила в жизнь все свои мечты о моде. Хадид призналась, что готова уступить место на подиуме новой модели, для которой карьера более важна.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.