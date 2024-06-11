«Пой не для холопов»: зрители обиделись на последнее послание Орбакайте Поклонники назвали Орбакайте неискренней после ее последнего видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники певицы Кристины Орбакайте обвинили ее в неискренности и лицемерии после публикации видео, в котором артистка говорит о том, как хорошо живет после отъезда из России и уверяет, что негатив к ней «не прилипает». Исполнительница отметила, что, вопреки слухам, ее концерты за рубежом проходят успешно. Некоторые комментаторы вспомнили слова матери Орбакайте Аллы Пугачевой о «холопах и рабах» и предложили ей петь в американских ресторанах для «свободных и правильных» зрителей.

И холопы мы… и говно мы… а кем бы ты была если бы не мамка? На концерты ходил народ, а теперь Кристина маску сняла. Пой теперь в забугорных кабаках не для холопов и рабов, посмотрим, много ли заплатят, — выразила мнение поклонница Екатерина Крючкова.

Зрительница Натали посоветовала Орбакайте поблагодарить маму за отмену ее концертов в России. Комментатор с ником «Звезда» отметил, что «яблочко от яблоньки недалеко падает» и обратил внимание на злость и агрессию, с которыми Орбакайте обратилась к поклонникам в ролике. Поклонник Алексей задался вопросом, зачем Кристина записала видео с оправданиями, если ее концерты действительно проходят с успехом.

Зря вы, Кристина, рот открыли. Теперь все видят, что вы совсем не такая нежная и невинная девушка, какой все эти годы казались. И слово «говно» из ваших уст как-то дико прозвучало. Но, как ни странно, органично, — поделилась размышлениями пользовательница Дарина.

Ранее Орбакайте записала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, где заявила, что у нее «все зашибись». Исполнительница отметила, что у нее много творческих планов, а все новости о ее «провалах» не соответствуют действительности. Таким образом Орбакайте отреагировала на слухи о неудачном концерте в Монако.

Певица добавила, что у нее давно выработался иммунитет ко всей негативной информации. По словам Орбакайте, ей всегда было и будет что спеть и сказать своей благодарной публике.