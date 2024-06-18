«Поистине волшебно»: стилист объяснила выбор Адель в пользу платья Юдашкина Стилист Ким: платье от Юдашкина идеально подходит женственной фигуре Адель

Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адель

Платье от Дома моды Валентина Юдашкина идеально подошло женственной фигуре британской певицы Адель, считает стилист Ольга Ким. В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что артистка выглядела в нем поистине красиво и волшебно. Она предположила, что для Адель мода и искусство остаются вне политики.

Это выглядит поистине красиво и волшебно. Что касается Адель — она выбрала платье из коллекции 2024, на подиуме оно было в нюдовых оттенках, и оно действительно восхитительное — со слоем вуали и нежными цветами. Фасон очень подходит женственной фигуре Адель, прекрасно преподносит зону декольте и стройнит, — пояснила Ким.

Стилист напомнила, что одна из первых работ Юдашкина — коллекция «Фаберже», насыщенная деталями и отсылками к русской культуре, — была высоко оценена в Париже. По ее словам, стиль модного дома отличается элегантностью форм и вниманием к деталям.

В его последующих коллекциях много тончайшей работы — вышивка, платья расшиты бисером, пайетками, стеклярусом, украшены имитацией лепестков и цветов из шелка и шифона. Особенно свадебные коллекции — очень элегантные, нежные и женственные. Платья с драпировками вуали и с аппликациями из кружева очень впечатляют, — заключила эксперт.

Адель выступила в платье от Дома моды Валентина Юдашкина на концерте в Лас-Вегасе. Наряд создавался на протяжении двух месяцев. Главным условием от стилистов исполнительницы было создать платье в черном цвете. Вдохновением послужил образ из последней коллекции от кутюр 2024, показанной в Дубае на Неделе моды.