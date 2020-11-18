Похудевший Фадеев заявил, что не может найти честных сотрудников

https://static.news.ru/photo/f7e9bc3a-29a7-11eb-ab32-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagam.com

Композитор Максим Фадеев выложил в своём Instagram свежее фото, на котором он выглядит очень худым. Он также посетовал на то, что не может отыскать достойных сотрудников-единомышленников, которые хотели бы честно работать.

Я делал неоднократные попытки найти единомышленников и романтиков, но... не мечтаю уже о тех, кто будет просто честен! Дефицит человеческого, дефицит человека! — написал Фадеев в социальной сети.

Примечательно, что подписчики композитора решили воспользоваться моментом и буквально засыпали знаменитость своими предложениями. Кто-то даже призвал Фадеева «взглянуть на простой народ» и отметил, что тот является «гением своей профессии».

Ранее NEWS.ru писал, что Фадеев на своей официальной странице в социальной сети обнародовал видеозапись, на которой высказал собственное мнение относительно скандала на шоу «Голос» с дочерью ведущего Первого канала Анастасией Будниковой.

Композитор подчеркнул, что с Первым каналом у него плохие отношения, поэтому его мнение объективно.