https://static.news.ru/photo/68a1998c-da8c-11e9-8867-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/

Экс-балерина Анастасия Волочкова вновь стала объектом насмешек в Сети. В этот раз поводом для критики стала изменившаяся внешность звезды после резкого похудения.

На своей странице в Instagram артистка разместила серию фотоснимков своего холодильника, заполненного в основном овощами. При этом особенный интерес вызвала последняя фотография, на которой запечатлена сама Анастасия в купальнике серого цвета.

Многие спрашивают, откуда у меня энергия? От моего позитива, радости и любви! Вовсе не от еды! — подписала Волочкова пост в соцсети.

Вместе с тем поклонникам балерины показалось, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера, а также значительно постарела, так как кожа обвисла из-за потери веса.

Ранее News.ru писал о том, что бывшая балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным фото. На этот раз артистка показала, как она, полностью обнажённая, парится в бане.