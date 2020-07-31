«Похудел, полысел и пьёт пиво с утра»: СМИ засняли Хабенского

https://static.news.ru/photo/1ae6d428-d374-11ea-8600-fa163e074e61_660.jpg Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ сообщают, что Константин Хабенский «готовит переворот» в театре Олега Табакова. Актёр, по слухам, хочет занять место руководителя.

Не все коллеги поддерживают амбиции Хабенского, пишет «Экспресс газета». И поэтому, отмечают журналисты издания, он «похудел, полысел и пьёт пиво по утрам».

Поводом к такому выводу стало фото артиста ранним утром, когда Хабенский купил и тут же осушил бутылку пива ранним утром. Актёр давно питает планы занять место худрука МХТ имени Чехова. Но только 10 июля на сборе группы Хабенский в открытую выступил против сегодняшнего руководителя театра Сергея Женовача.

Забенский заявил, что Женовач сделал из МХТ «старую машину» вместо «лайнера». Хабенский уже пробовал занять должность директора МХТ, но его кандидатуру не утвердили. Тогда артист жаловался, что не все коллеги его утвердили, с некоторыми он испортил отношения, нет планов и готовящихся премьер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РФ Константин Хабенский передаст средства, полученные от Государственной премии за выдающиеся достижения в сфере благотворительности, на реабилитацию детей с опухолями мозга.