«Похож на Эзопа»: Галкин и Ургант высмеяли седины Киркорова

https://static.news.ru/photo/91f28a2a-6dcb-11eb-a1ce-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Новый образ, в котором предстал певец Филипп Киркоров, вызвал волну комментариев в Сети. На своей странице в Instagram артист опубликовал фотографию, на которой предстал с седыми волосами и короткой стрижкой.

Поклонники оценили преображение, отметив, что новая причёска Киркорову очень идёт. Не остались в стороне шоумен Иван Ургант и юморист Максим Галкин. Новый имидж поп-короля они обсудили в вечернем шоу на Первом канале.

Мы шутили монолог, и заходит старик белый, с бородой, в тоге. Я говорю: «Вы кто?» Он говорит: «Я Эзоп», — рассказал Ургант.

А я думал, Филипп, — подхватил Галкин.

Ургант согласился, что певец стал очень похож на Эзопа — древнегреческого поэта-баснописца.

Ранее шоумен Гарик Мартиросян дал повод поклонникам заподозрить у него тяжёлую болезнь своим резким изменением внешнего вида. Он облысел и сильно поправился.

Первые слухи о недуге бывшего резидента Comedy Club появились прошлым летом. Мартиросян неожиданно появился на публике без волос. Поклонники заподозрили неладное, а сам он пошутил, что это, мол, его летний вариант причёски. Но лето прошло, а «причёска» так и осталась, что зародило у фанатов новые подозрения, писал NEWS.ru.