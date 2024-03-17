«Похоронят в треугольном гробу»: Мусагалиев высмеял Волочкову в «Звездах» Мусагалиев высмеял Волочкову в шоу «Звезды» и призвал ее выгнать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Балерина Анастасия Волочкова стала участницей шоу «Звезды» на телеканале на НТВ, где юморист Азамат Мусагалиев отпустил в ее адрес несколько резких шуток, в том числе и о ее привычке постоянно садиться на шпагат, из-за чего ее, по мнению комика, «похоронят в треугольном гробу». При этом сама танцовщица на провокации не реагировала, вела себя сдержанно и спокойно.

Вы вообще кого позвали? Шаляпина, Волочкову. Вы чего позоритесь? Дальше кого позовете? Мухтара? Доминика Джокера? Кого?! Гоните ее обратно! Засуньте в пакет с Шаляпиным и выносите куда-нибудь! Вы ее соцсети видели? — поинтересовался Мусагалиев во время выступления свой команды.

Комментаторы в соцсетях отметили, что артистке стоило бы как-то отреагировать на резкость в свой адрес. По мнению многих, юморист перешел все границы и это было не смешно, а обидно и нетактично.

Над Настей стебутся, совершенно не стесняясь. А она как будто не понимает этого, — посетовал один из пользователей.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что с Волочковой его связывают хорошие и дружеские отношения, они всегда готовы прийти друг другу на помощь. Артист подчеркнул, что балерина является добрым и искренним человеком, она непосредственная и очень ранимая, но при этом остается сильной после всех трудностей, которые ей пришлось пережить. За свою жизнь артистка успела «обрасти броней» и у нее можно многому научиться, заметил артист.