Похороны Заворотнюк, новые песни, возвращение на ТВ: куда пропала Лолита

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская 1 июня проводила в последний путь актрису Анастасию Заворотнюк. Как сейчас живет артистка, чем занимается, какое шоу ведет после «голой» вечеринки и «отмены»?

Где недавно видели Лолиту

1 июня Лолиту заметили на похоронах заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, которая скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с онкологией. Как сообщал MK.RU, Лолите удалось посетить траурное мероприятие практически инкогнито, поэтому ее мало кто заметил.

«Певица Лолита вообще умудрилась сохранить инкогнито — так, что ее никто практически не увидел», — отмечало издание.

Ранее Лолита отреагировала на известие о смерти Заворотнюк в своем Telegram-канале. Певица опубликовала фрагмент выступления актрисы с супругом Петром Чернышевым на ледовом шоу.

«Настенька… Ты успела быть счастливой на этой земле. Небеса тебя тоже будут любить…» — подписала ролик Лолита.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какое шоу ведет Лолита

Певица вернулась на телевидение после скандала из-за посещения «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Так, Лолита стала одной из ведущих шоу «ВИА Суперстар!» на телеканале НТВ. Премьера проекта состоялась 12 мая 2024 года. Вместе с Лолитой шоу ведет Вадим Такменев.

О запуске нового проекта стало известно в начале апреля 2024 года. По правилам шоу борьба за звание «суперстар» развернется между музыкальными группами, пик популярности которых пришелся на 1980, 1990 и 2000-е годы. Каждый выпуск нового проекта посвящен заранее заданной теме, например «Любимые хиты», «Свой хит» и так далее.

Участниками шоу стали группы «Вирус!», «Стрелки» (золотой состав), «Балаган Лимитед», «Чи-Ли», «Божья коровка», «Форум», а также ВИА «Белорусские песняры» и «Лейся, песня!».

Что известно о новых песнях Лолиты

18 мая Лолита в своих социальных сетях анонсировала выход новых композиций. Артистка призналась, что два дня провела «вниз головой с кустами» на огороде и ей это надоело.

«Лучше песни петь! Скоро покажу вам трек, который был записан еще до Нового года. Купила сумасшедший второй. Поэтому я пресытилась кустами, огородами, всем, чем угодно, выдохнула. Сейчас вылечу глаз, нормализую давление — и клип снимать, видосики пилить и треки вам показывать», — сказала Милявская в записанном ею видеоролике.

Лолита добавила, что уже начала сотрудничать с командой по съемкам клипа и находится с ней на постоянной связи. Второй трек, как уточнила исполнительница, находится в работе.

Певица отмечала, что хочет вернуться в студию после отпуска. Лолита также заявила, что научилась не перетруждаться и жить по самочувствию. Кроме того, она призвала не делать культ из работы и личной жизни.

«Желание петь песни только появилось. Уже на связи с классной командой по съемкам клипа. Второй трек в работе. После отпуска — в студию! Я научилась жить по самочувствию. И главное — не делать ни из чего культа. Ни из работы, ни из личной жизни», — писала артистка в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лолита Милявская

Что случилось с Лолитой в Болгарии

11 мая Лолита поделилась с подписчиками, как проводит свой отдых на даче в Болгарии. Певица сообщила, что получила серьезные ожоги во время ухода за садом.

Лолита показала поклонникам болгарскую розу на участке, которая выросла в саду, на ней уже распускаются бутоны. По словам Милявской, она приложила немало сил, чтобы добиться такого результата.

«Все это своими руками! Кстати, о руках. Не забывайте надевать перчатки, потому что я подсела на стрижку можжевельника, получила дичайшие ожоги. Сейчас все мажу», — рассказала она в Telegram-канале.

При этом Лолита не стала акцентировать внимание на состоянии ладоней и заявила, что садоводство приносит ей удовольствие.

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