Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в 53 года. Звезда «Моей прекрасной няни» несколько лет боролась с раком мозга и умерла ночью 30 мая. О болезни стало известно в 2019 году, тогда актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. Сегодня ее хоронят на Троекуровском кладбище. Место захоронения будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.