«Походит на психбольницу»: Соседов рассказал о творчестве Аллегровой Соседов рассказал о реальном отношении Аллегровой к ее популярным песням и прозвищу Императрица

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Ирина Аллегрова

Российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал об отношении певицы Ирины Аллегровой к своим популярным песням. По его словам, которые приводит портал BLITZ.Center, она старательно избегает их исполнения на концертах, поскольку не хочет становиться заложником образа.

Несмотря на это, большинство поклонников знает ее исключительно по этим композициям: «Младший лейтенант», «Транзитный пассажир», «Императрица». Как заявляет Соседов, последняя песня особенно раздражает Аллегрову, поскольку ей не нравится прозвище, которое закрепилось за ней после ее исполнения.

Она ужасно относится к тому, что ее называют Императрицей. Ей это категорически не нравится, вплоть до того, что она отказывалась петь на концертах эту и другие песни. Эти прозвища походят на психиатрическую больницу, где есть Наполеоны, Кутузовы, Екатерины II. Это все дико. Это просто песня, а она эстрадная певица. А к ней прицепилось это прозвище — Императрица, — рассказал критик.

Ранее Сергей Соседов критично высказался о покойном певце Юрии Шатунове. Музыкальный критик заявил, что Шатунов является посредственностью для своего времени, а также сравнил его с артисткой Ольгой Бузовой. Также он отметил, что Шатунов заработал свою популярность благодаря непосредственности и простоте.