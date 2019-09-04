https://static.news.ru/photo/a3dd315a-cfbf-11e9-8d7e-fa163e074e61_660.jpg ЛаШон Дэниелс Фото: bigshiz/instagram.com

Музыкант ЛаШон Дэниелс, который написал множество хитов для американских поп-звёзд, погиб в автокатастрофе в Южной Каролине 3 сентября. Об этом сообщила его супруга актриса Эйприл Дэниелс в Instagram.

О подробностях ДТП она не рассказала. ЛаШон Дэниелс скончался в возрасте 42 лет. Он является обладателем престижной премии «Грэмми». Дэниэлс писал песни для Майкла Джексона, Бейонсе, Леди Гаги, Уитни Хьюстон, Дженнифер Лопез и 50 Cent.

В конце августа в ДТП в Москве погиб режиссёр сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский. Он разбился на каршеринговом автомобиле.