Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), отвечая на вопрос журналиста на VII-й музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS», призналась, что не отдала бы за пару обуви больше 150 тысяч рублей. Она также рассказала, что носит российские бренды и даже масс-маркет. Однако обувь из таких магазинов быстро приходит в негодность, передает корреспондент NEWS.ru слова блогера.
Самая максимальная цена для обуви — 100-150 тысяч рублей. Это если мне что-то очень понравилось. А так, в принципе, я люблю хорошую обувь, несмотря на то, что и российские бренды ношу, и масс-маркет ношу. Как правило, масс-маркет быстро приходит в негодность, — заявила Чекалина.
Ранее адвокат Лерчек Константин Третьяков сообщил, что Чекалина и ее муж Артем не имеют сейчас каких-либо задолженностей перед ФНС. Он пояснил, что срок оплаты налога за 2023 год у них истекает 15 июля и блогеры намерены вовремя оплатить всю необходимую сумму.
4 мая Telegram-канал SHOT при этом сообщал, что у Лерчек снова накопился долг перед российской налоговой службой в размере 20 млн рублей. Как писал канал, ФНС уже отправила блогеру уведомление о возможной блокировке ее счетов и запрете на выезд за границу.