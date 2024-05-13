Погасившая долги Лерчек назвала максимальную цену за обувь Лерчек призналась, что не отдала бы больше 150 тысяч рублей за пару обуви

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), отвечая на вопрос журналиста на VII-й музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS», призналась, что не отдала бы за пару обуви больше 150 тысяч рублей. Она также рассказала, что носит российские бренды и даже масс-маркет. Однако обувь из таких магазинов быстро приходит в негодность, передает корреспондент NEWS.ru слова блогера.

Самая максимальная цена для обуви — 100-150 тысяч рублей. Это если мне что-то очень понравилось. А так, в принципе, я люблю хорошую обувь, несмотря на то, что и российские бренды ношу, и масс-маркет ношу. Как правило, масс-маркет быстро приходит в негодность, — заявила Чекалина.

Ранее адвокат Лерчек Константин Третьяков сообщил, что Чекалина и ее муж Артем не имеют сейчас каких-либо задолженностей перед ФНС. Он пояснил, что срок оплаты налога за 2023 год у них истекает 15 июля и блогеры намерены вовремя оплатить всю необходимую сумму.

4 мая Telegram-канал SHOT при этом сообщал, что у Лерчек снова накопился долг перед российской налоговой службой в размере 20 млн рублей. Как писал канал, ФНС уже отправила блогеру уведомление о возможной блокировке ее счетов и запрете на выезд за границу.