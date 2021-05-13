«Поедем на дачу»: Джаред Лето станцевал под песню группы «Ленинград»

https://static.news.ru/photo/00cf9df6-b3e1-11eb-a828-96000091f725_660.jpg Джаред Лето Фото: jaredleto/instagram.com

Американский рок-музыкант и актёр Джаред Лето поделился в Instagram видео, на котором танцует под песню группы «Ленинград». В этот момент звучали строчки о том, что «нужно поехать на дачу». Поклонники решили, что их кумир скучает по России.

В семисекундном ролике он активно отжигает под композицию «Дачники». Это фрагмент из приветствия артиста для выпуска шоу «Вечерний Ургант», который вышел в 2015 году. Тогда Лето рассказал о своей группе «30 Seconds to Mars» и предстоящем туре.

Поедем на дачу, в руки лопаты, — поёт Сергей Шнуров в песне.

Русскоязычные поклонники пришли в восторг от видео. Они отметили, что Лето «наш человек».

И почему говорят, что Джаред не русский? — задалась вопросом одна из фанаток.

Другие посчитали, что Лето просто скучает по России.

Ранее американский актёр Элайджа Вуд исполнил танец из клипа на песню Skibidi в компании с авторами композиции, группой Little Big. Звёзды отожги в Лос-Анджелесе во время премьеры фильма, в котором Вуд исполнил главную роль. Видео появилось в TikTok российской группы.