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«Поедем на дачу»: Джаред Лето станцевал под песню группы «Ленинград»

14:30, 13 мая 2021
Джаред Лето Джаред Лето Фото: jaredleto/instagram.com

Американский рок-музыкант и актёр Джаред Лето поделился в Instagram видео, на котором танцует под песню группы «Ленинград». В этот момент звучали строчки о том, что «нужно поехать на дачу». Поклонники решили, что их кумир скучает по России.

В семисекундном ролике он активно отжигает под композицию «Дачники». Это фрагмент из приветствия артиста для выпуска шоу «Вечерний Ургант», который вышел в 2015 году. Тогда Лето рассказал о своей группе «30 Seconds to Mars» и предстоящем туре.

Поедем на дачу, в руки лопаты, — поёт Сергей Шнуров в песне.

Русскоязычные поклонники пришли в восторг от видео. Они отметили, что Лето «наш человек».

И почему говорят, что Джаред не русский?задалась вопросом одна из фанаток.

Другие посчитали, что Лето просто скучает по России.

Ранее американский актёр Элайджа Вуд исполнил танец из клипа на песню Skibidi в компании с авторами композиции, группой Little Big. Звёзды отожги в Лос-Анджелесе во время премьеры фильма, в котором Вуд исполнил главную роль. Видео появилось в TikTok российской группы.

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