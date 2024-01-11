Подвеска Ивлеевой с «голой» вечеринки подешевела на 660 тысяч рублей Подвеска из «заднего декольте» Ивлеевой подешевела за день на 660 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подвеска с изумрудом, которую блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева продемонстрировала в зоне «нижнего декольте» на скандальной «голой» вечеринке в клубе «Мутабор», за день подешевела более чем на 660 тысяч рублей, сообщает KP.RU. По информации издания, 10 января цена украшения на сайте ювелирного бренда составляла 6,25 млн рублей, однако 11 января снизилась до 5,58 млн рублей.

Как уточняет издание, сама Ивлеева в ходе вечеринки заявила, что подвеска из белого золота с изумрудом огранки «груша» весом 7,26 карат и белыми бриллиантами, взятая ею напрокат, стоит 23 млн рублей. По информации издания, самой дорогой частью украшения была цепочка с бриллиантами, которую, возможно, одолжили у богатого коллекционера, не предупредив его, что драгоценность будет использоваться не в зоне традиционного декольте, что также вызвало скандал.

Издание пишет, что теперь бренд не может найти покупателя на подвеску, несмотря на снижение цены на 662 800 рублей.

Ранее сообщалось, что подвеска с замбийским изумрудом не принадлежит Ивлеевой. Это украшение предоставил блогеру владелец, чтобы повысить цену и с выгодой продать на Новый год.