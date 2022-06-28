«Подумали, что женщина»: Жигалова высмеяла Данилко, покинувшего Украину Жигалова прокомментировала решение Данилко покинуть Киев для проведения концерта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алена Жигалова

Ведущая Youtube-шоу «Алена, блин» Алена Жигалова отреагировала на выступление украинского исполнителя Андрея Данилко на концерте в Амстердаме. Блогер выразила удивление, каким образом он смог уехать за пределы страны, в которой введено военное положение.

У меня вопрос к Данилко: как ты покинул Киев, мой дорогой? Когда у вас в стране военное положение и мужчинам запрещено покидать страну. Кто его вообще выпустил? Ради чего?, — задалась вопросами Жигалова.

Однако спустя некоторое время она сама на них ответила. Блогер вспомнила о сценическом образе Данилко, Верке Сердючке, и предположила, что именно поэтому его и выпустили. Она посоветовала артисту вернуться на Украину в том же образе, чтобы не «очутиться на фронте».

Самое главное Андрею Данилко вернуться на родину в том же образе, а то будет так, как поется в его песне: «Даже если вам немного за 30, на фронте можешь ты вдруг очутиться», — не скрывая смеха озвучила Жигалова.

Ранее Данилко раскритиковал российских тележурналистов Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву. По словам артиста, они незаслуженно оскорбили его в своих передачах, назвав «тварью» и «нацистом».