16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Подстриженную «под мальчика» Порошину с трудом узнали поклонники

06:56, 28 декабря 2020 15
Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

Актриса Мария Порошина изумила публику, расставшись с привычным образом сдержанной блондинки. Она предстала с окрашенными в тёмный цвет волосами.

Несмотря на то, что в яркой шатенке поклонники с трудом узнали любимую артистку, они признали, что новый имидж ей к лицу и она выглядит очень свежо и молодо. В новом образе Порошина снялась в благотворительном ролике вместе с Максимом Авериным.

Мария, какая же вы красивая женщина... — восхитилась balysheva.olga.

Ранее актёр Ярослав Бойко рассказал о том, как его супруга танцовщица Рамуне Ходоркайте относится к разговорам о его романе с актрисой Марией Порошиной. По его словам, за 15 лет они уже привыкли к подобным слухам, благодаря которым на их спектаклях регулярные аншлаги, писал NEWS.ru.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео