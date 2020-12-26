Подстриженную «под мальчика» Порошину с трудом узнали поклонники

https://static.news.ru/photo/ad07263e-48c0-11eb-8be8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

Актриса Мария Порошина изумила публику, расставшись с привычным образом сдержанной блондинки. Она предстала с окрашенными в тёмный цвет волосами.

Несмотря на то, что в яркой шатенке поклонники с трудом узнали любимую артистку, они признали, что новый имидж ей к лицу и она выглядит очень свежо и молодо. В новом образе Порошина снялась в благотворительном ролике вместе с Максимом Авериным.

Мария, какая же вы красивая женщина... — восхитилась balysheva.olga.

Ранее актёр Ярослав Бойко рассказал о том, как его супруга танцовщица Рамуне Ходоркайте относится к разговорам о его романе с актрисой Марией Порошиной. По его словам, за 15 лет они уже привыкли к подобным слухам, благодаря которым на их спектаклях регулярные аншлаги, писал NEWS.ru.