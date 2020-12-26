Подстриженную «под мальчика» Порошину с трудом узнали поклонники

Актриса Мария Порошина изумила публику, расставшись с привычным образом сдержанной блондинки. Она предстала с окрашенными в тёмный цвет волосами.
Несмотря на то, что в яркой шатенке поклонники с трудом узнали любимую артистку, они признали, что новый имидж ей к лицу и она выглядит очень свежо и молодо. В новом образе Порошина
Мария, какая же вы красивая женщина... — восхитилась balysheva.olga.
Ранее актёр Ярослав Бойко рассказал о том, как его супруга танцовщица Рамуне Ходоркайте относится к разговорам о его романе с актрисой Марией Порошиной. По его словам, за 15 лет они уже привыкли к подобным слухам, благодаря которым на их спектаклях регулярные аншлаги, писал NEWS.ru.