«Подставила очень круто»: составлен список звезд, которым мстила Пугачева

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Некоторые звезды рассказывали, что народная артистка СССР Алла Пугачева отличалась мстительностью. Кто и как поплатился за то, что перешел дорогу Примадонне?

За что Пугачева отомстила актерам «Улиц разбитых фонарей»

Актер Алексей Нилов, знакомый зрителям по роли капитана Ларина в «Улицах разбитых фонарей», рассказал, как спел вместе с коллегами по сериалу на одной сцене с Пугачевой. Этот случай произошел во время концерта «Менты в Кремле».

Примадонна отомстила им за исполнение песни «Позови меня с собой» в сериале, предложив выступить на сцене Кремлевского дворца с другим ее хитом, а именно «Мадам Брошкина». Нилов назвал этот случай «подставой».

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: „Поете мою песню?“ Мы говорим: „Да, Алла Борисовна, вот так случилось“. — „Ну хорошо. Ну пойдемте сейчас вместе споем“. — „В смысле „вместе споем“?“ — „Ну вот вам бумажки, текстики выучили сейчас, значит, и вживую: я пою, а вы припевчик этот“. И мы пели „Мадам Брошкину“. Она нам отомстила, короче, молодец, очень сильно», — рассказал Нилов в программе RTVI «Легенда».

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Нилов

Он добавил, что артисты не хотели исполнять композицию «Позови меня с собой», потому что ее автор Татьяна Снежина погибла в очень молодом возрасте. По словам Нилова, ему не хотелось «стебаться» ни над Пугачевой, ни над поэтессой.

«Я говорю: мы будем стебаться над текстом человека, который умер. И потом, почему-то мы должны Примадонну тоже обстебывать — зачем это надо?» — поделился Нилов.

В чем Лика Стар обвинила Пугачеву

Исполнительница хитов «Би-би, такси» и «Пусть пройдет дождь» заявляла, что могла бы прославиться в 1990-х, если бы не перешла дорогу дочери Примадонны Кристине Орбакайте. Как пишут СМИ, у Лики Стар был роман с Владимиром Пресняковым в момент, когда он еще был частью семьи Пугачевой.

«Он очень активно завоевывал мою симпатию, а я предпочитала делать вид, что мы всего лишь дружим. Думала, смогу спустить это на тормозах. Но Володя не просто оказывал мне знаки внимания, он делал это демонстративно! Не скрывал ничего и этим очень сильно подставил меня под удар. Ведь он был мужем — а следовательно, зятем самой Пугачевой! Это я была свободна. Хотя в итоге и оказалась виноватой», — рассказывала Стар в интервью Светлане Бондарчук.

По словам певицы, у нее были недолгие отношения с Пресняковым, которые журналисты окрестили интрижкой. Несмотря на это, исполнительница уверена, что не стала причиной распада брака Орбакайте.

«А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась? Я бы никогда не стала пользоваться властью, данной мне, чтобы не дать кому-то идти дальше», — сказала Лика Стар в студии программы «Судьба человека».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Лика Стар

Почему Муромов исчез из телеэфира

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов в интервью «Собеседнику» открыто обвинял Пугачеву в несостоявшейся карьере. По его словам, Примадонна платила деньги, чтобы его не показывали по телевизору.

«У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды и успешные конкуренты», — рассказывал исполнитель.

Сама Пугачева отрицала причастность к краху карьеры артиста. Примадонна причислила Муромова к неудачникам.

«Еще один. Почему-то все неудачники пытаются меня обвинять. Ну что могла ему сделать?» — сказала Пугачева.

Колумнист РИА Новости Юрий Богомолов писал, что Примадонну встречали у концертных залов с плакатами «Алла, отомсти за нас!». По его словам, такое поведение публики объяснимо тем, что именно Пугачева «явила советской массовой публике образ Женщины — Хозяйки своего Положения, своей Судьбы».

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