«Подставил»: Дмитриенко впервые ответил на слухи об отношениях с Валиевой Дмитриенко признался, что случайно подставил Валиеву и спровоцировал новые слухи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Ваня Дмитриенко признался, что случайно спровоцировал слухи об отношениях с фигуристкой Камилой Валиевой. В шоу «50 вопросов» он заявил, что хотел поддержать ее, однако этот момент был неправильно интерпретирован, из-за чего в Сети появилась лживая информация. Речь идет о фотографии, где Дмитриенко и Валиева держатся за руки. По словам певца, он дотронулся до спортсменки не из-за влюбленности.

Я в тот момент неправильно поступил, мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путем. Я этим сам ее подставил. Правильно ли я поступил дальше? Да. Я попытался все это сбавить, реально постарался сделать все, что мог, но, к сожалению, это уже была безысходная ситуация, там уже нечего было придумать, — рассказал Дмитриенко.

Известно, что произошедшее испортило отношения между певцом и фигуристкой. По информации СМИ, после этого они перестали дружить.

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