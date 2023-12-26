Подругу Виктории Бони обманули на полмиллиона рублей от лица телеведущей Mash: мошенники убедили радиоведущую Ирину Рони перевести им 500 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Боня

Telegram-канал Mash сообщается, что подругу российской телеведущей Виктории Бони, радиоведущую Ирину Рони, мошенники обманули на 500 тысяч рублей. По его данным, Рони получила сообщение в мессенджере от имени Бони с просьбой одолжить полмиллиона.

Как сообщает канал, злоумышленники убедили потерпевшую в том, что деньги нужны срочно, так как решается «вопрос жизни и смерти». Девушка поверила, что подруге нужна помощь и перевела 500 тысяч на счет преступников.

Спустя несколько минут собеседник удалил переписку, а радиоведущая узнала, что Боня не просила у нее в долг. По информации канала, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Ранее заслуженная артистка России Татьяна Орлова стала жертвой телефонных аферистов. 67-летняя звезда сериала «Папины дочки» призналась, что недавно лишилась всех сбережений благодаря известному способу обмана. Ей позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что с ее карты пытались сделать перевод. Орлова говорит, что с трудом помнит подробности беседы, однако CVV-код ее банковской карты стал достоянием мошенников.

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