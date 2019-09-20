https://static.news.ru/photo/3966ce28-dbfc-11e9-be7a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Приятельница Анастасии Заворотнюк Юлия Завгороднева рассказала, что друзья знали о состоянии здоровья актрисы. Однако она никогда не вдавалась в подробности.

По её словам, актриса никогда не поясняла, какого именно вида у неё рак.

Мы знали об онкологии давно. Только не думали, что рак мозга — подробно Настя не рассказывала, — цитирует её Ireactor .

Завгороднева рассказала, что Заворотнюк тщательно скрывала свою болезнь, именно по этой причине сначала для лечения выбрала Польшу.

Ей комфортнее было находиться в месте, где её никто не знал, поэтому она выбрала эту страну, не осталась в Москве, — отметила подруга.

Подруга Заворотнюк утверждает, что на данный момент состояние актрисы уже не критическое. Она рассказала, что у звезды появился шанс на выздоровление.

Как ранее писал News.ru, 18 сентября стало известно, что Заворотнюк вышла из комы и задышала самостоятельно. Однако родные знаменитости по-прежнему не комментируют ситуацию.

О госпитализации звезды телесериала «Моя прекрасная няня» стало известно 13 сентября. Сообщалось, что после рождения третьего ребёнка у актрисы обнаружили глиобластому.