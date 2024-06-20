Подруга Зайцева раскрыла судьбу Дома моды после смерти его сына Модельер Синотова предложила сделать музей из Дома моды Вячеслава Зайцева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Зайцев

Дом моды российского кутюрье Вячеслава Зайцева после смерти его сына модельера Егора Зайцева должен стать музеем его имени, сообщила NEWS.ru подруга семьи дизайнер Марина Синотова. По ее словам, под эти цели можно выделить часть здания, куда люди смогут приезжать и узнавать историю творческой семьи.

Первый вопрос, конечно: что дальше? Я считаю, что в Доме моды [нужно] сделать музей имени Зайцева. Какую-то часть дома надо оставить как именно музейную, чтобы люди могли приезжать, смотреть, что был такой человек, что были такие отец и сын, — поделилась она.

Синотова добавила, что считала Егора Зайцева «немного неформалом». Она призналась, что не понимала многие его работы с точки зрения дизайна, но у него были свои восприятие и фантазия. Тем не менее до фигуры своего именитого отца Егор Зайцев так и «не дорос», добавила дизайнер. По ее словам, модельер переживал из-за того, что его постоянно сравнивают с родителем, но, по ее мнению, «это так у каждого».

Гендиректор линии мужской одежды Slava Zaitsev Ирина Зотова ранее сообщила, что модельер Егор Зайцев умер во время онлайн-показа в Доме моды его отца Вячеслава Зайцева. По ее словам, мужчина скончался в конце мероприятия.