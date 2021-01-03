Подруга вдовы Абдулова объяснила её решение не выходить замуж

https://static.news.ru/photo/1c970a3c-4db7-11eb-8668-fa163e074e61_660.jpg Юлия Абдулова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Подруга вдовы актёра Александра Абдулова рассказала, почему женщина отказывается вновь выходить замуж.

Известно, что Юлия Абдулова живёт в одиночестве вот уже 12 лет. По образованию она юрист, в настоящее время работает в одной из медицинских компаний. Своё свободное время женщина проводит вместе со своей дочерью Евгенией.

По словам друзей семейства Абдуловых, после смерти мужа за Юлией ухаживали многие мужчины, однако она никого не почтила вниманием. Как отметила подруга женщины Ирина Дмитракова, Юлия не хочет вести публичный образ жизни.

Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа, — подчеркнула Дмитракова, слова которой приводит Teleprogramma.pro.

Александр Абдулов скончался в 2008 году.

Ранее NEWS.ru писал, что народный артист России Владимир Коренев скончался в субботу, 2 января. Прощание с ним состоится в Электротеатре Станиславский, где он служил с 1961 года.

Актёр ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Как сообщила его дочь Ирина, причиной смерти артиста стал коронавирус. Артист находился в «красной зоне» в больнице.