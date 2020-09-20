Подруга рассказала о мучениях Легкоступовой перед смертью

https://static.news.ru/photo/56e9b01a-fb35-11ea-b2a5-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Психолог Елена Перелыгина рассказала, что её приятельницу Валентину Легкоступову жестоко избили, а прежде чем умереть, она испытывала сильную боль.

Заключения, полученные в морге, говорят о том, что она получила множество травм при падении, но Перелыгина уверена, Валентина не могла сама так упасть.

Во-первых, повреждены разные части головы. Во-вторых, ушибы и гематомы по всему телу. Как человек может так упасть и получить такие травмы? Её жестоко избили! — рассказала психолог «Собеседнику».

Перелыгина не понимает, как мужа певицы яхтсмена Юрия Фирсова. Психолог надеется, что правоохранители всё-таки заведут на него уголовное дело.

Он, наверное, поэтому и не пускал детей в квартиру, и не вызвал скорую помощь. А ведь Валюша находилась в тяжелейшем состоянии. Это может говорить только о том, что человек хотел скрыть факт избиения, — подчеркнула Перелыгина.

Подруга Легкоступовой уверена, что Валентина не заслужила той боли, которую перенесла, а виновный в её смерти должен понести наказание.

Звезда эстрады скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что исполнительница получила травмы после падения в своей квартире. Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей.

Как писал NEWS.ru, Юрий Фирсов, супруг недавно умершей Валентины Легкоступовой, до брака с певицей уже был венчан два раза. Об этом рассказал друг яхтсмена.