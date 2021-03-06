Подруга показала первое за несколько лет фото перенёсшего инсульт Моисеева

https://static.news.ru/photo/e17a41f6-7e73-11eb-afdc-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/chabanova73

Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал 67-летие. Много лет назад певец перенёс инсульт и с тех пор не появлялся на публике, но на этот раз решил собрать полную квартиру гостей. Близкая приятельница эпатажной звезды Светлана Чабанова опубликовала первый за несколько лет снимок Моисеева, так как до этого в соцсетях публиковались лишь архивные кадры.

На первом снимке исполнитель хита «Голубая луна» стоит в окружении друзей с букетом и воздушным шаром. На втором он уже сидит на диване, смеётся и что-то рассказывает гостям.

Кто сказал, что день рождения — это грустный праздник?! Посидели, повспоминали (а нам есть что вспомнить), насмеялись от души на днюшке дорогого друга, — подписала пост в Instagram Чабанова.

Инсульт у Моисеева случился зимой 2010 года. Врачи боролись за его жизнь почти год. Выписали артиста в феврале 2011 года. После этого певец попытался работать в прежнем ритме, но это было невозможно и он решил отказаться от концертов и пройти реабилитацию. Однако в 2015 году у Моисеева случился очередной удар и он окончательно перестал выходить в свет и появляться на публике.

В октябре 2020 года поползли слухи, что больной Моисеев прикован к постели и у него нет средств к существованию. В прессу попадали заявления инсайдеров о том, что у артиста онкология, он прикован к кровати, парализован и потерял способность говорить. Близкие певца постоянно опровергали эти сообщения, а через какое-то время сделал это и сам Моисеев. Певица Алла Пугачёва, которая дружит с артистом 40 лет, часто навещает и материально поддерживает Бориса многие годы.

Ранее вдова певца Иосифа Кобзона Нелли опровергла слухи о том, что Моисеев находится в критическом состоянии, и рассказала о своих отношениях со старым приятелем. О том, что с Борисом Михайловичем всё в порядке, заявил и его директор и близкий друг Сергей Горох, отметив, что певец ни в чём не нуждается, сообщал NEWS.ru.