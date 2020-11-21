Подруга погибшей пассажирки Колтового рассказала о её отношениях с ведущим

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Погибшая в авиакатастрофе с телеведущим НТВ Александром Колтовым Наталья Климова испытывала к нему симпатию, но рушить его семью не стала бы.

Об этом заявила подруга Климовой. По её словам, она не может себе представить, чтобы её приятельница могла пойти на какие-то отношения с мужчиной, зная о том, что он не свободен в своем выборе.

Она не такой человек, и никогда, сколько я её знала, им не была, — цитирует её Teleprogramma.pro.

Наталья Климова — бывшая супруга состоятельного бизнесмена, с которым рассталась два года назад. Пара развелась без скандалов. После гибели Климовой их общие дети будут жить с отцом, а её мать будет помогать семейству.

Как сообщалось, ведущий НТВ Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла. Отмечалось, что у воздушного судна вскоре после взлёта отказал и загорелся двигатель. Журналист увёл самолёт от жилых домов, после чего в поле совершил жёсткую посадку, которая стала смертельной. Приоритетной следователи считают версию о технической неисправности самолёта.

Причиной слухов о том, что между женатым Колтовым и его спутницей было нечто большее, чем просто дружба, стало то, что ведущий вписал в лётный журнал аэродрома Маячково Наталью Климову как свою жену. Поэтому изначально СМИ сообщили о гибели Александра Колтового и его супруги, и только потом стало известно, что жена ведущего жива, писал NEWS.ru.

Телеведущий работал на НТВ с 2018 года. Вместе с Юлией Сиверцовой он вёл передачу «ДНК», а в нынешнем телесезоне стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись».