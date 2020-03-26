Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Американский актёр и музыкант Джаред Лето захотел прийти на шоу российской ведущей Насти Ивлеевой. Это произошло во время его прямого эфира в Instagram.

Ивлеева во время их разговора заявила, что популярна в России, и Лето в ответ поинтересовался, почему до сих пор не был на её шоу. Музыкант напомнил, что был гостем программы...