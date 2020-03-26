Российская певица Юлия Началова, которая умерла весной 2019 года, заболела псориазом незадолго до смерти. О диагнозе исполнительницы рассказала журналистам её подруга.
Началова, утверждает собеседница журнала StarHit, перестала носить открытые платья и сменила стиль, стесняясь покрывших тело пятен.
Она — молодая женщина, певица, привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене, но из-за псориаза вынуждена была от открытых платьев отказаться, потому как пятна были по всему телу и их невозможно было скрыть, — отметила подруга певицы.
По словам женщины, Началова пыталась лечить псориаз народными средствами и сменой диеты. Параллельно певица болела подагрой и сахарным диабетом.
Как писал NEWS.ru, певица умерла в 38 лет. По словам лечащего врача, Началова умерла от заражения крови, приведшего к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.