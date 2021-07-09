Подруга МакSим рассказала, что певице хуже

В ночь на воскресенье, 11 июля, певице МакSим (Марина Максимова) стало хуже. Как рассказала подруга исполнительницы в интервью «Комсомольской правде», артистка снова в критическом состоянии.

Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО, — сообщила знакомая.

Певице снова сделали КТ лёгких и анализ крови, в результате которых стало ясно, что у неё в лёгких сильный гнойно-воспалительный процесс. Медики борются за её жизнь и пытаются облегчить состояние. По словам подруги МакSим, «судя по всему, начался сепсис».

Певицу госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. 10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно, и её снова подключили к аппарату.

Также ранее Богушевская отреагировала на сомнительные публикации в Сети о том, что Марину Абросимову вывели из искусственной комы и сняли с аппарата ИВЛ. Она ответила, что подобные публикации являются полной чушью и их в Интернете полно.