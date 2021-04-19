Подруга Легкоступовой предупреждала родных о близкой гибели певицы

Подруга Валентина Легкоступовой Татьяна Выпенко предупреждала родных певицы, что та находится в опасности. Женщины близко общались в последние десять дней жизни артистки и Выпенко могла знать, что произошло с Легкоступовой на самом деле.
Однако после гибели певицы её приятельница пропала и больше не выходит на связь. По словам дочери артистки, Анэтты Бриль, Выпенко звонила матери подруги и требовала, чтобы та немедленно прилетала в Москву.
Татьяна Выпенко позвонила бабушке за несколько дней до трагедии и сказала: «Вылетайте в Москву, у Вали каждый день может быть последним», — рассказала в эфире «Пусть говорят» на Первом канале странную историю Анэтта Бриль.
Адвокат Сергей Жорин предположил, что подруга могла быть рядом с Легкоступовой в тот роковой день, когда случилось несчастье.
На сегодня по делу певицы назначена судебная экспертиза. Специалистам предстоит выяснить, откуда на теле артистки взялись синяки и гематомы. Родные певицы предполагают, что её мог избить Юрий Фирсов, которого сейчас интересует только имущество погибшей жены.
Как сообщалось ранее, мать Валентины Легкоступовой Галина рассказала, как новый зять не давал ей в последние дни общаться с дочерью. Юрий Фирсов всегда сам брал трубку и сам отвечал тёще.