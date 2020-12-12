Подруга Королёвой рассказала, что певица и Тарзан не разведутся

https://static.news.ru/photo/7e4dfbd0-3d10-11eb-bc2e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко и Наташа Королёва Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

В последнее время общественность регулярно обсуждает слухи о возможном грядущем разводе Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Масла в огонь этой истории добавляли странные посты философского характера на странице танцора в социальных сетях, радикальная смена имиджа певицы, её отдых без мужа и не только.

Слухи в разговоре с журналистами прокомментировала близкая подруга Королёвой, адвокат Ида Достман. Она сказала, что развода не будет.

Ранее сообщалось, что Тарзан изменил Королёвой с актрисой Анастасией Шульженко. Об этом рассказывала и сама Королёва, которая после возвращения из отпуска обнаружила дома пропажу драгоценностей на 5 млн рублей. Глушко после этого признался, что приводил туда неких женщин, которые его обокрали.

Достман подчеркнула, что звёздная пара сможет справиться с возникшими трудностями.

Развода не будет. Ребята выйдут из этих трудностей. Кто нагадил — своё обязательно получит. И всё будет так, как должно быть, — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Как ранее передавал NEWS.ru, Королёва, чьи проблемы в браке с Сергеем Глушко активно обсуждает общественность, решила преобразиться до неузнаваемости.

Артистка предстала в неожиданном образе: с белокурыми афролоконами ниже пояса. Королёва поделилась с подписчиками видеозаписью процесса преображения. Пока мастер «колдовала» над причёской знаменитой клиентки, певица примеряла локоны разных цветов.