Подруга Градовой рассказала о тайной любви «радистки Кэт»

https://static.news.ru/photo/3c35ba02-7984-11eb-b4d0-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» Фото: kinopoisk.ru

Светская дама и драматург Виктория Лазич рассказала, кого полюбила Екатерина Градова до того, как встретила Андрея Миронова. Это её партнёр по киноэпопее «Семнадцать мгновений весны» Вячеслав Тихонов.

Градова просто млела от красавца Штирлица, в которого, впрочем была влюблена вся страна.

Ей нравилось, как он её опекал. Она считала для себя великим счастьем быть рядом с ним, — рассказала Лазич в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ .

Градова буквально боготворила Тихонова, но романа между ними не произошло. Как известно, на съёмочной площадке киноленты её увидел Андрей Миронов, который без колебаний сделал «радистке Кэт» предложение и женился на ней через две недели.

Градова всегда говорила о своей любви к Миронову и даже после развода не переставала любить актёра, ставшего звездой советского киноэкрана. Но его многочисленные измены настолько задели актрису, что она приняла решение расстаться с ним.

Сам Миронов ничего плохого в романах с другими женщинами не видел и даже отзывался об этом пренебрежительно.

Стоило ему сказать «левак», как Градова приняла окончательное решение о разрыве, — говорит Лазич.

Актрисе также приписывали роман с коллегой по цеху Максимом Штраухом, к которому она перебралась после развода. Актёр был намного старше «радистки Кэт» и после смерти оставил ей всё движимое и недвижимое имущество, но романа между ними никогда не было, уверена подруга Градовой.

И только потом актриса встретила своего второго мужа Игоря Тимофеева, с которым прожила в браке 30 лет. Познакомилась она с физиком-ядерщиком в церкви, которую часто посещала после того, как оставила профессию. И этот брак радикально отличался от семейной жизни актрисы с Андреем Мироновым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Градова, прославившаяся после выхода сериала «Семнадцать мгновений весны», не смогла сохранить брак с первым мужем Андреем Мироновым. В первую очередь, против их союза была против мама актёра Мария Миронова.