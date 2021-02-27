Подруга Градовой рассказала о тайной любви «радистки Кэт»

https://static.news.ru/photo/3c35ba02-7984-11eb-b4d0-96000091f725_660.jpgКадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»Фото: kinopoisk.ru
Светская дама и драматург Виктория Лазич рассказала, кого полюбила Екатерина Градова до того, как встретила Андрея Миронова. Это её партнёр по киноэпопее «Семнадцать мгновений весны» Вячеслав Тихонов.
Градова просто млела от красавца Штирлица, в которого, впрочем была влюблена вся страна.
Ей нравилось, как он её опекал. Она считала для себя великим счастьем быть рядом с ним, — рассказала Лазич в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Градова буквально боготворила Тихонова, но романа между ними не произошло. Как известно, на съёмочной площадке киноленты её увидел Андрей Миронов, который без колебаний сделал «радистке Кэт» предложение и женился на ней через две недели.
Градова всегда говорила о своей любви к Миронову и даже после развода не переставала любить актёра, ставшего звездой советского киноэкрана. Но его многочисленные измены настолько задели актрису, что она приняла решение расстаться с ним.
Сам Миронов ничего плохого в романах с другими женщинами не видел и даже отзывался об этом пренебрежительно.
Стоило ему сказать «левак», как Градова приняла окончательное решение о разрыве, — говорит Лазич.
Актрисе также приписывали роман с коллегой по цеху Максимом Штраухом, к которому она перебралась после развода. Актёр был намного старше «радистки Кэт» и после смерти оставил ей всё движимое и недвижимое имущество, но романа между ними никогда не было, уверена подруга Градовой.
И только потом актриса встретила своего второго мужа Игоря Тимофеева, с которым прожила в браке 30 лет. Познакомилась она с физиком-ядерщиком в церкви, которую часто посещала после того, как оставила профессию. И этот брак радикально отличался от семейной жизни актрисы с Андреем Мироновым.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Градова, прославившаяся после выхода сериала «Семнадцать мгновений весны», не смогла сохранить брак с первым мужем Андреем Мироновым. В первую очередь, против их союза была против мама актёра Мария Миронова.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram