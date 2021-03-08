Подруга Фриске умоляет Шепелева помириться с семьёй певицы

https://static.news.ru/photo/3227d1f6-806b-11eb-8e40-96000091f725_660.jpg Жанна Фриске Фото: Ali Magomedov/Russian Look/Global Look Press

Подруга Жанны Фриске Наталья Власова просит Дмитрия Шепелева помириться с семьёй певицы. По её словам, он должен сделать это ради сына ушедшей из жизни артистки.

Поводом для обращения стал благотворительный аукцион, на котором родители Жанны продавали её платье. На мероприятии было много друзей певицы, в том числе и Наталья Власова. Она очень эмоционально высказалась о Дмитрии Шепелеве, который не даёт родителям Фриске видеться с внуком Платоном.

Знаете, у меня душа кричит каждый раз, когда я слышу об этом. Платон — это единственная кровиночка, которая осталась на Земле после Жанны. У него должны быть и папа, и бабушка, и дедушка. Хочется сказать: заройте топор войны, совершенно бессмысленной и абсурдной! Я уверена, пройдут годы и Дмитрий, когда сам станет дедушкой, будет дико жалеть обо всем, но уже будет поздно. К сожалению, так устроена жизнь: понимание приходит, когда момент уже упущен, — цитирует Власову KP.RU.

Платону, единственному сыну певицы, в апреле исполнится восемь лет. Он не знает не только своих бабушку и дедушку, но и тётю, а также крёстную — Ольгу Орлову. Та была самой близкой подругой Жанны Фриске. Сам Дмитрий Шепелев объяснял своё решение тем, что хочет «оградить сына» от «неадекватных» родственников Фриске, как заявил ведущий в интервью Ксении Собчак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев продал дом покойной Жанны Фриске в Истринском районе Подмосковья. Особняк в посёлке Лужки-2 был куплен за 38 млн рублей ещё при жизни певицы, после рождения их сына Платона.