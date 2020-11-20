Подруга Федосеевой-Шукшиной рассказала, что будет делить с ней Алибасов

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной по имени Татьяна рассказала, что муж актрисы настроен решительно и собирается делить имущество. Сама артистка никаких имущественных претензий к продюсеру не имеет и желает только, чтобы почти бывший муж от неё отстал.
Поскольку всё приобретённое в браке делится поровну, Лидия Федосеева-Шукшина посчитала, на что может претендовать Алибасов. Актриса не бедствует, но и не шикует,
Лида знает, что Бари может требовать раздела имущества. Поэтому говорит: «Если хочет, я готова купить ему три ёршика, лишь бы он от меня отстал!» — резюмирует приятельница актрисы.
В Сети информация об этом вызвала неоднозначную реакцию: «и смех, и грех», как выразился один из пользователей, имея в виду, что Алибасов в этой ситуации выглядит смешно, а Федосееву-Шукшину жалко. «Скоро за носки судиться будут», — грустно шутят пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Бари Алибасов прокомментировал обращение своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Актриса обвиняет супруга и его помощника Сергея Моцаря в том, что сейчас они вымогают у неё свыше 1,39 млн руб.