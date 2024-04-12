Подруга Евгения Кунгурова рассказала, что он улыбался в гробу Подруга Евгения Кунгурова Татьяна Маругова рассказала, что он улыбался в гробу

Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Евгений Кунгуров

Поэтесса Татьяна Маругова, присутствовавшая на похоронах оперного певца Евгения Кунгурова, рассказала порталу Woman.ru, что видела улыбку на его лице в гробу. По ее мнению, это свидетельствует о том, что сейчас певец счастлив и хочет, чтобы близкие его отпустили.

Женя в гробу улыбался. Я видела такое впервые. Было чувство, что ему очень легко. Ушла боль и мучения, — заявила поэтесса.

В окружении певца рассказали, что у него была сенестопатия, при которой у человека возникают необычные физические или эмоциональные симптомы. Маругова близко общалась с Евгением и была одной из тех, кто знал о его болезни.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Кунгурова нашли мертвым недалеко от собственного дома на Зоологической улице в Москве. Перед этим он рассказал жене о желании покончить жизнь самоубийством. По данным канала, супруга артиста была не в Москве, поэтому она попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру.

Заслуженный артист России и основатель проекта «Баян Микс» Сергей Войтенко рассказал, что незадолго до смерти Кунгуров показался ему грустным. Как отметил композитор, он и предположить не мог, что эфир, в котором они оба выступали, станет для исполнителя последним.