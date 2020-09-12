Подруга Анастасии Заворотнюк рассказала, как чувствует себя актриса

https://static.news.ru/photo/438ac238-f654-11ea-bab4-fa163e074e61_660.jpg Виктория Пьер-Мари Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Подруга Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Виктория Пьер-Мари рассказала о состоянии актрисы. По её словам, тяжелее всего сейчас приходится мужу артистки Петру Чернышеву.

Одно дело жить с успешной и знаменитой женщиной, другое — с тяжелобольным человеком, отметила Пьер-Мари в эфире программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — всё это может выбить из колеи любого нормального здорового человека, — сказала подруга «прекрасной няни».

Пётр Чернышев, к слову, заработал неплохие деньги, приняв участие сразу в 19 ледовых шоу в конце 2019 — начале 2020 года. Он потратил их на лечение жены, которая борется с тяжёлой болезнью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Заворотнюк буквально была наложницей со вторым мужем Дмитрием Стрюковым. Бизнесмен был настоящим тираном, бил жену, закрывал дома и запрещал работать.