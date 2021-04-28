Подписчики высмеяли звезду «Дома-2» за фото с Киркоровым

https://static.news.ru/photo/ade546f2-a8d4-11eb-978a-96000091f725_660.jpg Фото: tatablum/instagram.com

Звезда «Дома-2» Тата Блюменкранц поделилась в своём Instagram фотографиями с премьеры фильма в Москве, которые вызвали волну насмешек со стороны подписчиков.

На снимках девушка позирует в кинотеатре на фоне знаменитостей. Среди них можно узнать Филиппа Киркорова и Иосифа Пригожина. Интернет-пользователи принялись высмеивать Тату за то, что она тайком фотографируется со звёздами.

Лишь бы засветить, что ты рядом стояла со знаменитостями, одним воздухом дышала, — написала одна из подписчиц.

Кроме того, подписчики посмеялись над внешностью участницы популярного реалити-шоу, известной своей любовью к фотошопу. Новые снимки она не стала сильно обрабатывать, поэтому некоторые поклонники с трудом узнали её.

Что с лицом? — начали спрашивать комментаторы.

Сама экс-участница телестройки никак не отреагировала на критику и нелестные комментарии по поводу своей внешности.

Ранее Иван Ургант в своей передаче на Первом канале высмеял коллегу Бориса Корчевникова. Он предложил снять ленту с журналистом в главной роли для премии «Оскар» и назвать её «Земля Корчевников», намекая на победителя в категории «Лучший фильм» — «Земля кочевников» китайского режиссёра Хлои Джао.