Подольскую раскритиковали за откровенный снимок в Страстную пятницу

https://static.news.ru/photo/b007b50e-8167-11ea-a656-fa163e074e61_660.jpg Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Певица Наталья Подольская опубликовала откровенную фотографию в Instargam, чем вызвала волну негодования у верующих.

Исполнительница похвасталась архивным снимком, на котором она лежит на пляже и загорает.

Не удивляюсь уже вашим публикациям, Наталья! Страстная пятница! В сторис красили яйца с надписью ХВ! А здесь валяетесь, раскинув ноги, — написала одна из подписчиц звезды.

Другие комментаторы поддержали это мнение. Они напомнили, что Подольская везде говорит, что считает себя глубоко верующим человек, но при этом она позволяет себя такие вольности в Страстную пятницу.

Через некоторое время певица удалила этот пост.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники певицы Натальи Подольской заподозрили её в новой беременности. К таким слухам привело видео, которое артистка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. На кадрах певица снялась в пижаме, которая подчеркнула её небольшой животик.