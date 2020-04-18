Подольскую раскритиковали за откровенный снимок в Страстную пятницу

Певица Наталья Подольская опубликовала откровенную фотографию в Instargam, чем вызвала волну негодования у верующих.
Исполнительница похвасталась архивным снимком, на котором она лежит на пляже и загорает.
Не удивляюсь уже вашим публикациям, Наталья! Страстная пятница! В сторис красили яйца с надписью ХВ! А здесь валяетесь, раскинув ноги, — написала одна из подписчиц звезды.
Другие комментаторы поддержали это мнение. Они напомнили, что Подольская везде говорит, что считает себя глубоко верующим человек, но при этом она позволяет себя такие вольности в Страстную пятницу.
Через некоторое время певица удалила этот пост.
Ранее NEWS.ru писал, что поклонники певицы Натальи Подольской заподозрили её в новой беременности. К таким слухам привело видео, которое артистка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. На кадрах певица снялась в пижаме, которая подчеркнула её небольшой животик.
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