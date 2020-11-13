Жена Преснякова в облегающих лосинах показала фигуру после вторых родов

https://static.news.ru/photo/b50e2d3e-2730-11eb-90a6-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

После того как 38-летняя певица Наталья Подольская 22 октября стала мамой во второй раз, она решила заняться своей фигурой. Жена Владимира Преснякова — младшего поделилась с подписчиками фотографией в обтягивающих лосинах, а они в ответ наперебой начали восхищаться тем, как быстро артистке удалось прийти в форму.

На снимке Наталья стоит у лестницы в их с мужем загородном особняке в обтягивающих лосинах цвета пыльной мяты, майке и белом топе.

В мечтах о спорте, — подписала снимок Подольская.

При этом, как отметили фолловеры Подольской, о спорте она мечтает в домашних тапочках, и предположили, что мама двоих детей занималась вовсе не фитнесом.

Наталья родила сына, которого назвали Иваном, 22 октября. Их старшему сыну с Пресняковым Артемию уже пять лет. Недавно звёздная чета завершила ремонт дома. Весь верхний этаж Наталья и Владимир отдали детям и переоборудовали его под их нужды. При этом комната няни оказалась заставлена детской мебелью и игрушками. Однако для помощницы Подольская и Пресняков попытались создать максимально комфортные условия и приобрели ортопедический матрас, на котором женщине будет удобно отдыхать.

Как писал NEWS.ru, спустя всего три недели после родов Подольская сходила на свидание с Пресняковым. Поклонники звёздной пары разбились на два лагеря, обсуждая, не рано ли молодая мать начала разлучаться с новорождённым сыном Иваном.