Подольская сходила на свидание с Пресняковым спустя три недели после родов

https://static.news.ru/photo/c00dfc7e-248c-11eb-9868-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший, недавно снова ставшие родителями, вышли в свет. Поклонники звёздной пары разбились на два лагеря, обсуждая, не рано ли молодая мать начала разлучаться с новорождённым сыном Иваном.

Для торжественного вечера Подольская выбрала разноцветное мини-платье, дополнив образ распущенными волосами, тёмной обувью и крохотной сумочкой на поясе. Подписчики отметили, что после родов артистка находится в прекрасной форме.

А ваш муж знает, что вы родили ребёнка и вы — кормящая мама, и вам нужно посидеть дома, а не бегать по ресторанам? Уже пора повзрослеть, — возмутилась подписчица под ником fatima19611308.

Другие поклонники встали на защиту певицы отметив, что выходы в свет положительно сказываются на психологическом состоянии родившей женщины, тем более что семья может позволить себе услуги квалифицированных нянь.

Вова сегодня пригласил меня в ресторан. Короче я в панике: как оставить... молока запасик сделала, — сообщила ранее поклонникам звезда.

По словам Подольской, пять лет назад, когда у неё родился первый ребёнок, она была нервной. Сейчас всё изменилось: певица стала чувствовать спокойствие, писал NEWS.ru ранее.