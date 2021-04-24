Подольская рассказала о жестокой конкуренции на «Фабрике звёзд»

https://static.news.ru/photo/0fa74d74-a577-11eb-a307-96000091f725_660.jpg Наталья Подольская Фото: АГН Москва/Global Look Press

Подольская рассказала, как трудно пришлось ей на «Фабрике звёзд». Участники шоу считали, что она попала на проект по блату и не очень тепло принимали её, рассказала артистка в эфире YouTube-канала Fametime TV.

Если Подольской повезло встретить на пятом сезоне шоу любимого мужчину и получить известность, то другим проект не принёс ничего, кроме разочарования.

Очень многим «Фабрика», наверное, немножко сломала судьбу, — призналась жена Владимира Преснякова.

«Выжить» в проекте вместе с Подольской удалось Юлианне Карауловой, Виктории Дайнеко, Михаилу Веселову и хореографу Мигелю. Сама же певица отзывается о проекте с большой теплотой и считает, что он помог прогнать со сцены поющих «под фанеру» исполнителей. Этот период как пришёлся на конец 90-х — начало 2000-х, когда в шоу-бизнесе появилось засилие фанерных групп, где хорошенькие певички с шикарным бюстом и длинными ногами «пели» песни, вспоминает артистка.

Несмотря на то, что это были хиты, которые все любили, голосов у певичек не было.

Потом появилась «Фабрика», а вместе с ней и голоса, живое исполнение, радость для слуха. Свершилась эдакая музыкальная революция. Помню, что артисты постарше стали очень волноваться за свои ниши, — рассказала певица.

Как проходило её пребывание на проекте, Подольска вспоминает с грустью: первые две недели она просто прорыдала, так как её никто не принял. Все считали, что она пришла «по блату», хотя, считает артистка, и по блату участвовать в такого рода проектах нет ничего зазорного. Талантам нужно помогать.

Как сообщалось ранее, Наталья Подольская рассказала, что действительно могла стать героиней шоу «Маска» на НТВ. Но певице помешал коронавирус, которым она заболела как раз перед стартом второго сезона.