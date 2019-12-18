https://static.news.ru/photo/59b20bec-222a-11ea-a8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская исполнительница и экс-участница «Фабрики звёзд» Наталья Подольская впервые за много лет призналась, что у неё не сложились отношения с Аллой Пугачёвой. Она заявила, что никогда не нравилась Примадонне и уж тем более не была среди её любимчиков.

У меня с ней отношения не складывались. Я не была в числе её фаворитов, в числе её любимчиков. Я ей не нравилась, такое бывает. Как сама Алла Борисовна говорит: «Я не доллар, чтобы всем нравиться», — цитирует Подольскую mir24.tv.

При этом Подольская отметила, что Пугачёва — женщина с сильной и мощной энергетикой, которую невозможно не почувствовать. В первый раз певице довелось ощутить это на проекте «Фабрика звёзд», когда Примадонна заходила в комнату к участникам.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники певицы Натальи Подольской заподозрили её в новой беременности. К таким слухам привело видео, которое артистка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. На кадрах певица снялась в пижаме, которая подчеркнула её небольшой животик.