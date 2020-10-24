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Шоу-бизнес

Подольская показала фанатам двухкомнатную палату со всеми удобствами

17:28, 25 октября 2020 32
Наталья Подольская Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Певица Наталья Подольская в своём Instagram показала поклонникам, как выглядит её палата в роддоме. В настоящее время артистка и её новорождённый сын Иван ожидают выписки.

instagram.com/nataliapodolskaya

Так, Подольская сняла в сторис двухкомнатную палату со всеми удобствами.

Просто это называется апартаменты, очень просто, как двухкомнатная квартира. Холодильничек, чайник. Вот такая королевская спальня. Всё есть, просто очень комфортно. Я в восторге, — отметила Подольская.

Ранее NEWS.ru писал, что Подольская в своём Instagram сообщила о выходе нового музыкального трека. По её словам, песня будет напоминать ей о рождении долгожданного ребёнка.

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