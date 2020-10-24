Подольская показала фанатам двухкомнатную палату со всеми удобствами

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Российскому певцу Владу Топалову 25 октября исполняется 35 лет. Коллегу по цеху в социальных сетях поздравил его экс-партнёр по группе Smash!! Сергей Лазарев. Он пожелал музыканту счастья и заявил, что гордится им.

Владька! Братик! С Днём Рождения!!! Будь счастлив! Очень тебя люблю и горжусь тобой! Рад, что мы вновь так тесно и крепко дружим, как раньше! Всё-таки дружба, проверенная годами и трудностями,...