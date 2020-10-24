Подольская показала фанатам двухкомнатную палату со всеми удобствами

Певица Наталья Подольская в своём Instagram показала поклонникам, как выглядит её палата в роддоме. В настоящее время артистка и её новорождённый сын Иван ожидают выписки.
instagram.com/nataliapodolskaya
Так, Подольская сняла в сторис двухкомнатную палату со всеми удобствами.
Просто это называется апартаменты, очень просто, как двухкомнатная квартира. Холодильничек, чайник. Вот такая королевская спальня. Всё есть, просто очень комфортно. Я в восторге, — отметила Подольская.
Ранее NEWS.ru писал, что Подольская в своём Instagram сообщила о выходе нового музыкального трека. По её словам, песня будет напоминать ей о рождении долгожданного ребёнка.