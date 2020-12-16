Подольская похвасталась перед поклонниками своим плоским животиком

https://static.news.ru/photo/2c608210-4072-11eb-bce0-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Певица Наталья Подольская выложила в Instagram фото в трикотажном костюме, демонстрируя поклонникам свой плоский живот. Не так давно артистка подарила своему мужу, певцу Владимиру Преснякову, ещё одного сына.

По всей видимости, знаменитость довольно быстро вернула своему телу былые формы. Известно, что Подольская уже примерила роскошное концертное платье для предстоящего новогоднего выступления.

На представленном снимке Подольская позирует в мятном трикотажном костюме, который состоит из кроп-топа и джоггеров. Как призналась молодая мама, сейчас она старается находить свободное время для себя и своих хобби.

Я люблю читать. Откладываю телефон и беру книгу в руки: когда ребёнок спит, в самолёте, на отдыхе, — написала Подольская в социальной сети.

Подольская вышла замуж за Преснякова в 2010 году. Первый ребёнок в семье родился через пять лет, мальчика назвали Артемием.

Ранее NEWS.ru писал, что Подольская выложила видео, на котором она играет со своим старшим сыном. Окончание ролика, который снимал её муж Владимир Пресняков, оказалось настолько неожиданным, что певица призвала не смотреть его людям без чувства юмора.

В конце ролика певица нагибается, а Пресняков, улучив момент, выхватывает крупным планом часть её тела.