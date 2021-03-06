Подольская и Пресняков опубликовали праздничное фото

https://static.news.ru/photo/74175426-7e8e-11eb-bd84-96000091f725_660.jpg Наталья Подольская Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Новый снимок, который был сделан во время съемок концерта, посвящённого 8 Марта, появился на странице певицы Натальи Подольской. На нём 38-летняя артистка в пурпурном платье с глубоким разрезом позирует вместе с мужем и коллегой Владимиром Пресняковым, выбравшим образ total black.

Пара очень гармонично выглядит в концертных нарядах, а Пресняков решил поддержать цветовую гамму, выбранную женой, массивной обувью с красной подошвой. На фоне брутального лука супруга, Наталья выглядит очень стройной и изящной.

Снимали наш дуэт для @1tv к 8 Марта, — подписала пост Наталья.

Подписчикам очень понравилось фото звёзд и они не поскупились на комплименты в адрес артистов, отметив, что в их снимках всегда «много любви и глубины».

У Преснякова и Подольской в октябре родился второй совместный ребёнок — сын Иван. Старшему сыну Артемию шесть лет. А младшему — четыре месяца. На своей странице в сторис Instagram артистка опубликовала трогательное видео первых попыток малыша самостоятельно перевернуться на животик, писал NEWS.ru.