«Подложил свинью»: продюсер о работе Шнурова на «Новой Фабрике звезд» Продюсер Бабичев: Шнуров сделал ставку на пошлое на «Новой Фабрике звезд»

Фото: Пресс-служба НТВ

Шоу «Новая Фабрика звезд»

Ставка музыканта Сергея Шнурова на разудалые мелодии со странными подтекстами и намеками не сработала во время проекта «Новая Фабрика звезд», заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, ни одну такую песню не поставят в эфир на радио или телевидение, особенно с нынешними законами. Бабичев считает, что Шнуров «подложил всем свинью», так как подобные композиции не будут востребованы в исполнении молодых выпускников «Новой Фабрики звезд».

Я думаю, ставка Шнурова на разудалые мелодии со странными подтекстами, с намеками на нецензурщину, пошлое, с ребятами 17-21 года совсем не сработала. Трудно представить себе, что эти песни поставят в эфир в ротацию на радио и ТВ, тем более с нынешними законами. Шнуров всем подложил свинью, потому что ни одна из песен не станет востребованной в исполнении молодых ребят, если только попеть на корпоративах, и то на какой-то промежуток времени. Мне кажется, это путь в никуда, — отметил Бабичев.

Как отметил продюсер, возникли вопросы и к работе солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, который, по мнению музыкального критика, «схалтурил». Бабичев выразил мнение, что артист уже написал «все прекрасные мелодии» или решил придержать настоящий хит для себя.

Мне кажется, Жуков как будто тоже схалтурил, при том, что он прекрасный мелодист. Наверное, все прекрасные мелодии были написаны раньше или он придерживает что-то хитовое для себя. Не замечено что-то необычного. Оба композитора со своим четким фирменным стилем, но дальше узнаваемости автора мы никуда не ушли. Нет ни одного грандиозного хита. Из того что я слышал: вот бывают песни однодневки, а это совсем на минуты, — подытожил Бабичев.

Ранее Бабичев заявил, что реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» не подарило ни одного хита. Он подчеркнул, что можно было сделать композицию, которая оказалась бы сейчас в тренде. По словам эксперта, даже самые худшие песни из первых сезонов шоу до сих пор можно напеть и вспомнить.