Ирина Отиева Ирина Отиева Фото: Yurii Zheludev/Global Look Press

Певица Ирина Отиева прокомментировала скандальное интервью для нового выпуска шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором обсуждалось, что звезда впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю. По её словам, она стала жертвой спланированной провокации, а всё показанное в эфире было снято скрытой камерой.

Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что всё, что я говорила, было записано на скрытую камеру, — написала исполнительница на своей странице в Instagram.

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Певица пожаловалась, что журналисты программы пришли к ней в дом, когда у неё была температура, поэтому и вид у неё был неважный. А обвинения в алкоголизме, которые имели место быть в программе, не соответствуют действительности. По её словам, Малахов обманом взял интервью у её мамы и дочери, воспользовавшись их доверчивостью.

Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства, — заключила Отиева.

По словам исполнительницы, десять лет назад она действительно была в депрессии после предательства близких. Именно об этом её нынешнее интервью.

Как писал NEWS.ru, в эфире программы «Прямой эфир» художник Никас Сафронов рассказал о состоянии Отиевой. Он подчеркнул, что был единственным, кто в прошлом году приехал к ней на юбилей. Сафронов назвал ее «надломленным тонким ранимым человеком с тонкой психикой». Художник считает, что у Отиевой «пошли какие-то сбои». Он уверен, что певице нужна реабилитация в хорошей клинике.

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